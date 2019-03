Di Maio e Virginia, prima uscita pubblica per il vicepremier e la nuova fidanzata sarda

Riflettori puntati su Virginia Saba all'Opera di Roma in abito blu per la sua prima apparizione da first lady

Di: Redazione Sardegna Live

Sono arrivati mano nella mano al Teatro dell'Opera di Roma facendo impazzire fotografi e giornalisti.

Il vicepremier Luigi Di Maio e la giornalista sarda Virginia Saba sono la coppia del momento.

La 36enne è apparsa emozionatissima e sorridente nella sua prima apparizione in veste di first lady. Vestito blu in velluto con scollo sulla schiena, décolleté nero classico e un bracciale di brillanti al polso.

"Litiga più con lei o con Salvini?", chiedono i cronisti: "Bella battuta", risponde il vicepremier. "Un pregio o un difetto di Luigi? Gli farà cambiare idea sui giornalisti adesso?", la Saba non risponde ma sorride.

I due hanno assistito allo spettacolo Orfeo e Euridice, come preannunciato ai media da una comunicazione di Rocco Casalino.

Cagliaritana e assistente parlamentare della deputata sarda M5S Emanuela Corda. Virginia ha lavorato per Mediaset, Sky e Videolina e studia alla Pontificia Facoltà Teologica. I due si frequenterebbero da oltre due mesi.