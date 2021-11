Covid: nuove regole sui trasporti, fermato il treno con caso sospetto Covid

Previsto ai varchi elettronici nelle grandi stazioni il controllo del Green Pass

Di: Alessandra Leo

Solo 2 persone all’interno di ogni taxi, controllo del Green Pass direttamente ai varchi elettronici nelle grandi stazioni e possibilità di fermare i treni se a bordo ci sono persone con sintomi influenzali.

Sono alcune delle principali disposizioni previste dall’Ordinanza approvata dal Ministero della Salute e dal Ministero dei Trasporti, che aggiorneranno le norme introdotte a marzo scorso contro la diffusione del Covid-19 attraverso i trasporti italiani.

Nei grandi hub ferroviari, ma non solo, il controllo del Green Pass sarà effettuato prima della salita sul mezzo. In caso contrario, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo durante la verifica del biglietto. In caso di passeggeri con sintomi riconducibili al Covid, le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono decidere di fermare il treno per procedere a interventi d’urgenza o di prevedere appositi spazi dedicati. Il convoglio dovrà poi ovviamente essere sanificato prima di tornare operativo.

Nei bus e nei tram è previsto il riavvio graduale della vendita dei biglietti e delle attività di controllo a bordo e i passeggeri potranno usare anche la porta anteriore; sarà installato un separatore protettivo dell’area di guida e tutti i mezzi dovranno essere sanificati almeno una volta al giorno.

Sui taxi e sui mezzi di trasporto non di linea, il passeggero non potrà occupare il posto disponibile vicino al conducente e, sui sedili posteriori, non potranno essere trasportati, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare, per il rispetto delle distanze di sicurezza. All’interno del veicolo sarà possibile installare paratie divisorie tra conducente e passeggero, inoltre il conducente avrà l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o di livello superiore e deve avere il Green Pass.

Se sprovvisti di mascherine, gli autisti devono rimanere a bordo, mentre se scendono ed entrano in contatto con altri operatori dovranno indossare la mascherina.

Le attività di carico/scarico merci devono avvenire in sicurezza, senza contatti diretti tra operatori e autisti. L’accesso agli uffici in aziende diverse dalla propria è consentito secondo le modalità previste dalla stessa, con servizi igienici dedicati. È fortemente raccomandato l’utilizzo di modalità di pagamento online o no contact.

Riguardo il trasporto marittimo e portuale, è necessario evitare quanto più possibile i contatti tra il personale di terra e il personale di bordo, e se fossero inevitabili, non bisogna dimenticare la distanza di almeno un metro. Per il personale e i passeggeri è previsto l’obbligo della mascherina.