Addio a Giampiero Galeazzi. L'ex conduttore Rai si spegne a 75 anni

Era malato da tempo

Di: Giammaria Lavena

Si è spento a 75 anni Giampiero Galeazzi, cronista sportivo, conduttore Rai ed ex canottiere. Da tempo era malato di diabete e già da qualche tempo era uscito dalla scena televisiva: l'ultima apparizione sullo schermo tre anni fa a Domenica In.

Nato a Roma, "Bisteccone", così era simpaticamente soprannominato, entrò alla Rai come giornalista sportivo, prima in radio e poi in tv, protagonista a Domenica Sportiva e successivamente Mercoledì Sport. Storica la sua telecronaca del successo dei fratelli Abbagnale, oro nel canottaggio a Seul 1988.

Dal 1992 al 1999 ha condotto 90esimo minuto e ha partecipato alla conduzione del festival di Sanremo del 1996.