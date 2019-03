Grande successo per la prima puntata della nuova stagione “Meraviglie” di Alberto Angela

Nel prossimo appuntamento riflettori accesi sulla Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

"Siamo molto felici, perché gli ascolti premiano tanti mesi di durissimo lavoro, la qualità l'impegno tutta la squadra e dimostrano che esiste un pubblico molto attento e sensibile anche ai temi culturali, alla storia, all'arte, alla cultura in generale".

E' la soddisfazione di Alberto Angela per il risultato della prima puntata della nuova stagione di Meraviglie, che ieri ha raccolto su Rai1 una media di 4 milioni e mezzo di spettatori, superando il 19% di share e vincendo ampiamente la serata.

"Parlare di affreschi rinascimentali in prime time può essere competitivo sul piano dell'Auditel", aggiunge Angela, sottolineando ancora "l'importanza di un bagaglio culturale che va valorizzato e restituito soprattutto ai giovani, che respirano l'ossigeno che viene dal passato: è una stretta di mano tra le generazioni che fa ben sperare. In fondo, il nostro modo di pensare, vivere, mangiare, ridere, stare in compagnia è frutto del bagaglio culturale che le generazioni precedenti ci hanno lasciato".

Dopo la cavalcata tra Mantova, Roma, il parco archeologico sommerso di Baia, la seconda puntata di Meraviglie "farà tappa a Ravenna, a Napoli con il teatro San Carlo e in Sardegna: visiteremo il museo archeologico di Cagliari, i giganti di Mont'e Prama, i nuraghi, luoghi particolarmente sorprendenti, testimonianza dei castelli più antichi di tutto l'occidente", conclude Alberto Angela.