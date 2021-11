Monsignore nega l'esistenza del Covid parlando di "psico-pandemia". Sileri: “E’ disgustoso”

"I morti da Covid sono stati fatti morire, le bare di Bergamo erano vuote"

Di: Redazione Sardegna Live

"Quando senti un monsignore che dà la benedizione e dice che i morti da Covid sono stati fatti morire, quando senti dire che le bare di Bergamo erano vuote, come fai a non adirarti? Pensare cose del genere è disgustoso".

A dirlo è Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus che ne ha diffuso il testo. L'ex nunzio apostolico in Usa, monsignor Carlo Maria Viganò, in un video trasmesso da 'Di martedì' su La7 aveva negato l'esistenza del Covid parlando di "psico-pandemia".

"Tante persone muoiono dopo mesi per patologie che sono state aggravate dalle conseguenze del Covid - prosegue Sileri - il Covid uccide e se non ti uccide in alcuni casi ti dà altri grossi problemi, chiedetelo a chi ha perso il gusto e l'olfatto e non l'ha ancora recuperato, sono molto adirato".

"Quando si descrive il Covid non parliamo di un interruttore: vivo o morto - aggiunge il sottosegretario - fra il sopravvissuto e il decesso ci sono tantissime altre complicanze che dobbiamo gestire. Un terzo dei pazienti dimessi ha un calo della funzionalità renale a 6 mesi dall'infezione".