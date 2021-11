Covid. Terza dose vaccino: Speranza propone obbligo per medici e dipendenti Rsa

Dopo la prima dose e il richiamo, il ministro della Salute chiede l'obbligo anche per la terza dose

Di: Giammaria Lavena

"Terza dose obbligatoria per personale sanitario e lavoratori in Rsa". E' quanto proposto, secondo quanto appreso da Adnkronos, dal ministro della Salute Roberto Speranza oggi, in Cabina di Regia, al premier Mario Draghi.

L'obbligo, già previsto per le prime due dosi, pena la sospensione dal lavoro, potrebbe adesso diventare tale anche per la terza dose.

E' una direzione di marcia, si spiega, ma senza alcuna precipitazione immediata.