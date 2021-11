Botte e insulti a giornalista durante manifestazione No green pass Milano

"Sei una m...". Aggredito giornalista: "Fa male vedersi limitata libertà da chi la invoca"

Di: Giammaria Lavena

“Sei una me**a. Venduti. Togli sta ca**o di telecamera”. E poi calci, botte. Aggressione nei confronti dei giornalisti di Fanpage.it ieri da parte di alcuni no Green pass al sedicesimo corteo di fila organizzato a Milano.

I momenti di tensione sono nati prima ancora della partenza della manifestazione, in piazza Fontana, per poi proseguire nelle vie della città. "Siamo stati aggrediti verbalmente e fisicamente, non è una novità, ma ogni volta, fa male", commenta Saverio Tommasi della redazione.

"Fanno male le caviglie prese a calci, ma ancora di più la percezione dell'insensatezza di vedere limitata la libertà di racconto dalle stesse persone che in piazza gridano libertà - recrimina -. Perché deve sempre andare così?".