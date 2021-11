No green pass in piazza: tensioni e scontri a Trieste

In ottomila nel capoluogo friulano. Manifestazione anche a Milano

Di: Redazione Sardegna Live

Scontri tra la polizia e i manifestanti No Green pass si stanno verificando a Trieste, dove lo schieramento di agenti si è mosso da piazza Unità d'Italia e avanza per spingere i manifestanti lontani, ricacciandoli verso piazza della Borsa.

Le forze dell'ordine hanno utilizzato i manganelli e, secondo quanto emerso, una persona è rimasta contusa. Tavolini e sedie dei bar della zona sono volati negli scontri.

Momenti di tensione anche a Torino durante un corteo degli anarchici. I dimostranti hanno tentato di imboccare una via laterale del centro storico che in quel momento non sembrava presidiata dalle forze dell'ordine. Un cordone di poliziotti del reparto mobile si è parato contro all'improvviso e li ha respinti in piazza Savoia. Lanciate dai manifestanti numerose bottiglie e un grosso petardo.

Ottomila persone, secondo la questura, si sono concentrate in piazza Libertà a Trieste per la manifestazione di protesta contro l'obbligatorietà del Green pass, organizzata dal Coordinamento NoGreenpass. Si tratta oggi del settimo corteo a Trieste contro il certificato verde.

Ha deviato invece dal percorso previsto il corteo No Green pass a Milano. Arrivati a metà di corso di Porta Romana, invece di girare a sinistra in via Lamarmora i manifestanti hanno imboccato corso di Porta Vigentina, percorrendo quindi una strada non prevista dalla Questura. Il corteo si sta dirigendo verso la Darsena, bloccando completamente il traffico. Alcuni manifestanti stanno portando in spalla una bara di cartone avvolta in una bandiera dell'Italia con dei garofani sopra per celebrare "il funerale della libertà", altri indossano dei gilet gialli.