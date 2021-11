Speranza: “Dobbiamo accelerare sulla terza dose”

"Sulla vaccinazione ai bambini aspetteremo il pronunciamento ufficiale di Ema"

Di: Redazione Sardegna Live

"Dobbiamo accelerare sulla terza dose che è un pezzo fondamentale della nostra strategia e dobbiamo insistere perché con essa alziamo il livello di protezione soprattutto nei piu fragili. Il campanello di allarme suonato da Oms deve fare alzare ancora la soglia di attenzione, però guardiamo comunque ai prossimi mesi con la consapevolezza che c'è uno strumento in piu che sono i vaccini". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell'ottava edizione di FarmacistaPiù.

Sulla vaccinazione ai bambini ha detto: “Aspetteremo il pronunciamento ufficiale di Ema e probabilmente si esprimerà a dicembre e noi faremo prevalere l'evidenza scientifica. In Usa si sta iniziando la vaccinazione dei bambini. Se i nostri scienziati diranno che la vaccinazione è efficace e sicura seguiremo l'evidenza scientifica".

Speranza ha anche parlato dell’aumento dei contati in Europa: "Le parole dell'Oms di oggi non possono essere sottovalutate: il contagio in Europa sta crescendo in modo significativo soprattutto in alcuni Paesi ma l'alta diffusione di vaccino ci sta consentendo di rompere la catena tra il numero dei contagiati e il numero di ospedalizzati e decessi. I numeri dell'Italia sono in questo momento più bassi degli altri Paesi Ue ma più alti per le vaccinazioni. Quindi la strada della vaccinazione è quella giusta: i vaccini sono il vero strumento per gestire questa fase".