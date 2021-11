Green pass falsi, sequestrato anche quello di Pippo Franco

In alcuni casi i QR sono stati utilizzati per accedere ai locali pubblici

Di: redazione Sardegna Live

I carabinieri del Nas, su richiesta della Procura di Roma, hanno sequestrato nove Green pass falsi. Tra questi anche quello dell'attore Pippo Franco.

L'attività dei militari capitolini rientra nell'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, relativa al reato di falso a carico di un medico di base e odontoiatra di Roma. Tra le certificazioni false anche quella destinata a un ex magistrato.

I certificati sequestrati sono stati disattivati presso il database del ministero della Salute. In base a quanto si apprende, il documento sarebbe stato utilizzato da alcuni indagati anche per accedere in locali.

Il dottore è ora accusato di avere rilasciato certificazioni mediche relative a visite mai eseguite e di avere redatto in favore di alcuni assistiti, non vaccinati, documentazione certificata di avvenuta immunizzazione da Covid consentendo illecitamente l'ottenimento del certificato verde.