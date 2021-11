Sanremo 2022. "Fiorello non ci sarà", Rosario non commenta

Chi affiancherà Amadeus alla conduzione?

Di: Redazione Sardegna Live

Qualche mese fa Amadeus aveva confermato la sua presenza al Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo. A quel punto, la presenza di Fiorello come co-conduttore era stata data per scontata da parte del pubblico. Ma secondo indiscrezioni, quest'anno lo showman siciliano avrebbe detto "no" alla Rai.

TPI ha raccolto indiscrezioni da fonti qualificate che hanno riportato il dettaglio a sorpresa. "Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo", ha dichiarato la fonte di TPI. L'ipotesi è che quest’anno Rosario potrebbe essere ospite per una sola delle cinque serate previste dall’1 al 5 febbraio 2022.

Un boccone amaro per Amadeus, che negli sketch con l'amico Fiorello aveva trovato la formula vincente delle scorse edizioni del festival canoro. A conferma della potenziale assenza dell'istrionico collega, il fatto che da quando Amadeus ha annunciato di aver trovato l’accordo con la Rai per condurre il terzo Sanremo, lo showman siciliano non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito.