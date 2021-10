Protesta No Green pass a Milano: calci e sputi a giornalista La7

L'episodio durante la manifestazione contro il Green pass a Milano. "Dovete andarvene", gli sarebbe stato intimato

Di: Giammaria Lavena

Insulti, sputi e un calcione alla videocamera: vittima un videomaker della trasmissione di La7 Tagadà, sotto i portici di piazza Duomo durante le proteste No Green pass a Milano. E' stato immediatamente contattato dalla Questura e ora sta continuando a seguire la manifestazione.

"Dovete andarvene", è quanto sarebbe stato intimato al giornalista da alcuni manifestanti. Circa un migliaio le persone riunitesi nel capoluogo meneghino per il sit in "No paura Day". In concomitanza il corteo di piazza Fontana.

Presenti anche alcuni manifestanti che nelle settimane precedenti avevano ricevuto il Daspo. Il gruppetto, una dozzina, non è partito da piazza Fontana ma ha atteso l'arrivo della testa del corteo in piazza Cavour, per via del divieto di ingresso all'interno della cerchia dei Bastioni.