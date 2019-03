Fermati 3 giovani per lo stupro della 24enne nella stazione Circumvesuviana

La Polizia ha fermato tre ragazzi tra i 18 e i 20, tutti di San Giorgio a Cremano

Di: Redazione Sardegna Live

Fermati dalla Polizia e portati in carcere tre giovani tra i 18 e i 20 anni, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

Sarebbero i tre che ieri pomeriggio intorno alle ore 18.00 hanno abusato di una ragazza di 24 anni nell’ascensore della stazione della Circumvesuviana. I Poliziotti del Commissariato di San Giorgio a Cremano erano intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di alcuni viaggiatori, trovando la ragazza sotto shock, con i vestiti letteralmente stracciati e evidenti segni della violenza.

Portata in ospedale, sono poi immediatamente scattate le indagini da parte della Polizia, avvalendosi anche dell'utilizzo di video dell'impianto di videosorveglianza, che hanno permesso l'identificazione dei tre fermati questa mattina, sospettati di essere gli autori della violenza.

Uno di loro era indirettamente conosciuto dalla vittima.

«Impossibile pensare che un crimine del genere avvenga nella nostra città, ancora più impensabile che nessuno veda. – Ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno - Grazie alla collaborazione immediata dell'Eav e del suo presidente Umberto de Gregorio, che ha collocato telecamere di sicurezza lungo tutti i percorsi della stazione, la Polizia di Stato ha potuto verificare l'accaduto e iniziare la ricerca. La bravura degli agenti coinvolti e la loro perseveranza durante tutta la notte hanno fatto si che si arrivasse a trovare i probabili colpevoli e a effettuare il fermo di tre persone. E' fondamentale sapere che la nostra città oggi si sveglia consapevole che i mostri esistono, ma che qui vengono immediatamente presi e buttati in cella. La nostra città, come tutte, può essere colpita da balordi che agiscono contro l'essere umano, ma si sappia che qui non ci si ferma mai finché chi delinque non viene punito - aggiunge Zinno - Un caldo e commosso grazie va a tutti gli uomini che nella notte hanno lavorato per darci un buon risveglio. Siamo ancora scossi dalla notizia, ma fiduciosi sempre più nella azione della Polizia di Stato sul nostro territorio. Ieri sera tardi ho notiziato anche il sindaco Vincenzo Cuomo dell'accaduto dato che non aveva avuto nessuna notizia diretta dalle Forze dell'Ordine essendosi svolto il crimine sul territorio di San Giorgio a Cremano, per comprendere come coordinarci sulle azioni possibili da mettere in campo, anche per essere vicini alla ragazza porticese».