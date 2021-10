Fibra ottica: ecco le proposte di Sorgenia per navigare veloci in casa

Una risorsa che offre molteplici vantaggi rispetto all’ADSL

Di: Redazione

Una connessione in fibra ottica permette di navigare ad alta velocità, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie a banda ultra larga.

Si tratta di una risorsa che offre molteplici vantaggi rispetto all’ADSL, garantendo un’esperienza migliore per quello che riguarda un ampio numero di attività, dalla fruizione dei contenuti in streaming al gaming online, passando per le videochiamate e le videoconferenze.

Inoltre, grazie alla fibra ottica è possibile beneficiare di prestazioni ottimali da parte di tutti quelli strumenti smart e quelle soluzioni di domotica sempre più diffuse all’interno delle abitazioni.

Naturalmente, prima di passare a questa connessione più innovativa sarà necessario analizzare una serie di elementi, come la convenienza dell’offerta dal punto di vista economico, il livello delle prestazioni della fibra e il tipo di tecnologia disponibile nella propria zona di residenza.





Come risparmiare sulla fibra ottica con Sorgenia

Il primo fattore da valutare quando si installa la fibra ottica in casa è quello del risparmio. Al giorno d’oggi, per navigare veloci a costi sostenibili è possibile considerare diverse possibilità: si va dalle offerte riservate a chi sottoscrive per la prima volta un contratto, fino ad arrivare alle promozioni che prevedono sconti particolari per chi è già cliente. Un’altra soluzione per ridurre i costi può essere quella di richiedere la connessione in fibra ottica insieme con la fornitura di altre utenze domestiche.

Si tratta di una possibilità messa a disposizione, per esempio, dalle offerte luce, gas e internet di Sorgenia, con cui usufruire della fibra a un prezzo bloccato nel tempo. Inoltre, i clienti della digital energy company hanno a disposizione anche l’attivazione gratuita e uno sconto di entità variabile, a seconda che si abbia solo la fornitura di luce o gas oppure un contratto che le includa entrambe.

Il tutto senza dimenticare la sostenibilità: la fibra, infatti, è una tecnologia capace di inquinare meno rispetto alle obsolete connessioni ADSL, soprattutto nei casi di collegamenti 100% fibra ottica. Inoltre, disponendo della fornitura luce si può beneficiare anche di energia elettrica rinnovabile con cui rendere i consumi in casa meno impattanti sull’ambiente.

Senza contare che è sempre possibile usufruire dell’app MySorgenia – con cui è possibile monitorare il consumo di energia e prendere coscienza della propria carbon footprint, ovvero la quantità di emissioni di CO2 prodotte dal proprio stile di vita, e ricevere utili consigli con cui provare a migliorare.





Fibra FTTC e FTTH: tutte le possibilità con Sorgenia

Attualmente, è possibile sfruttare la fibra ottica usufruendo di due diverse tecnologie, non ancora pienamente accessibili su tutto il territorio italiano: la Fiber To The Cabinet (FFTC) e la Fiber To The Home (FTTH). Nel primo caso, il collegamento è costituito da cavi in fibra fino agli armadi stradali, mentre le abitazioni vengono raggiunte dai cavi in rame. Nel secondo caso, invece, anche l’ultimo tratto del collegamento è costituito da cavi in fibra.

Per quanto riguarda le offerte fibra di Sorgenia, laddove la copertura lo consenta, è possibile beneficiare dell’infrastruttura in fibra ottica FTTH e navigare fino a 2,5 Gbps in upload e download.

In più, Sorgenia mette a disposizione anche la fibra FTTC, fino a 10 volte più rapida rispetto alla vecchia ADSL, per offrire la migliore performance di rete in tutte quelle aeree coperte da questa tecnologia ma ancora non raggiunte dalla fibra FTTH.

Prima di procedere all’installazione della fibra, sarà sufficiente scoprire la tecnologia presente nella propria zona. Sorgenia, a questo proposito, permette di verificare la copertura direttamente online. Una volta accertata la possibilità di installare la fibra ottica FTTH o FTTC, è possibile attivare il servizio direttamente sul web, in modo semplice e veloce, monitorandone ogni sviluppo a distanza.