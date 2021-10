Ciclone Sicilia, Musumenici ai cittadini: "Restate a casa"

Le parole del presidente della Regione sull'emergenza meteo che sta coinvolgendo l'isola

Di: Giammaria Lavena

"La Protezione civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell'Isola. I nostri uomini sono tutti mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario".

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumenici, invita tutti i cittadini "alla prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l'evoluzione delle prossime ore".

"Solo in tarda serata potremo tentare di fare un bilancio", riferisce il governatore in merito all'emergenza meteo che continua a interessare l'isola ancora in queste ore.