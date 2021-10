Criptovalute: non solo Bitcoin, attenzione anche a Cardano e Ripple

Gli analisti del settore delle criptomonete hanno esaminato in maniera minuziosa il loro andamento

Di: Redazione

Il mondo delle criptovalute è fortemente dominato dal Bitcoin e questo fa spesso perdere di vista le numerose altre opportunità di investimento. Nonostante il Bitcoin sia la moneta più famosa, quella con la capitalizzazione di mercato più elevata ed anche quella più diffusa nei portafogli degli investitori, ci sono numerose altcoins che meritano di essere prese in considerazione da coloro che intendono investire in criptomonete.

Nel corso del 2021 è aumentato l’interesse degli investitori per questi assets digitali e si è registrato un netto incremento dei capitali sulle criptomonete. Tra le migliaia di altcoins disponibili sul mercato ve ne sono alcune che, secondo il parere di plurimi esperti analisti, avrebbero delle potenzialità di crescita da non sottovalutare. Fra queste è doveroso segnalare Cardano (ADA) e Ripple (XRP), due progetti che stanno facendo parlare molto e che stanno portando le rispettive criptovalute ad affermarsi sempre di più.

Previsioni Cardano e Ripple

Gli analisti del settore delle criptomonete hanno esaminato in maniera minuziosa il loro andamento, come ad esempio quello di Cardano (ADA). A questo proposito è sufficiente guardare il grafico su criptovalute messo a disposizione su Investingoal.it, facendo riferimento al prezzo di ADA, per rendersi conto della crescita che questa moneta ha vissuto nell’ultimo periodo.

Secondo gli analisti del settore, un punto a favore di questa criptovaluta sarebbe il costante impegno degli sviluppatori per potenziare l’infrastruttura con l’obiettivo di far raggiungere a Cardano una diffusione capillare. Sono proprio le grandi potenzialità di crescita a rendere questa moneta interessante agli occhi di coloro che sono alla ricerca di una valuta dal prezzo contenuto e che possa aumentare in maniera significativa nei prossimi anni.

Un’altra moneta presa in esame dagli esperti del mondo crypto è Ripple (XRP). Nata con l’obiettivo di snellire le transazioni, può vantare oggi una elevata velocità nella verifica delle transazioni, riducendo così i tempi di attesa per il trasferimento di denaro. Dopo aver visto un rapido crollo del suo prezzo nel mese di luglio 2021, la moneta ha saputo recuperare bene terreno ed ha raggiunto nel mese di settembre 2021 il suo valore più elevato di sempre scambiando a 1,06 euro.

La maggior parte degli analisti ritiene che ci siano opportunità di profitto, dal momento che il prezzo di questa criptomoneta dovrebbe crescere in futuro. Studiando il grafico della valuta si nota come il timing sia fondamentale per gli investimenti: coloro che hanno investito nel dicembre 2017 - periodo in cui XRP era scambiato a quasi un euro - sono attualmente in perdita, mentre chi ha investito in altri momenti ha ottenuto elevati profitti, basti pensare che ad aprile 2020 era scambiato per 0,17 euro.

Investire su ADA e XRP conviene?

Al termine di ogni analisi si giunge alla domanda che sta più a cuore agli investitori, i quali si chiedono se sia conveniente investire su un determinato asset. Per quanto riguarda nello specifico gli investimenti su ADA e XRP va ricordato che si tratta di criptomonete e dunque di assets con volatilità elevata. Questo elemento viene sottolineato in ogni analisi degli esperti del settore, i quali ricordano che non vi sono certezze sulla futura crescita del prezzo delle altcoins e nemmeno sul mantenersi stabile del loro valore.

Il suggerimento è di investire in criptomonete consapevolmente, scegliendo di riservare a questi assets solo una quota ridotta del proprio capitale. Le cripto devono essere considerate un’opportunità di differenziazione del portafoglio, ma non va dimenticato che si tratta di assets ad alto rischio: se da un lato vi sono grandi potenzialità di profitto, dall’altro vi è il rischio di perdita del capitale. Investendo solo ciò che si sarebbe disposti a perdere si potrà provare a sfruttare questa occasione senza impattare in maniera eccessiva sul patrimonio.