Speranza: "Terza dose vaccino dai 60 anni, invito a farla"

Il ministro: "Lavorare su aumento vaccinazioni e terze dosi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ci si può vaccinare con la terza dose" di vaccino anti Covid "a partire dai 60 anni. E invito gli tutti gli over 60 a farla, a partire dal personale sanitario e dalle Rsa, per chi siano passati i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Io penso che questo sia fondamentale per proteggere ancora meglio i nostri cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l'inaugurazione, questa mattina, della nuova Breast Unit - Centro di senologia multidisciplinare del Policlinico di Tor Vergata di Roma. Alla domanda se ci sono scorte per la terza dose, il ministro ha risposto che "non abbiamo nessun problema, le dosi ci sono".

"Serve aumentare ancora il livello di vaccinazione anti Covid che in questo momento è alto: siamo all'86,10% di prime dosi, un dato molto significativo. Ma dobbiamo ancora farlo crescere e dobbiamo continuare a lavorare anche sulla terza dose. E serve mantenere le misure precauzionali a partire dalle mascherine nei luoghi chiusi", aveva spiegato in precedenza il ministro.

I numeri della pandemia "che arrivano dagli altri Paesi - continua il ministro - ci dicono che la sfida è aperta. Quindi c'è bisogno di massima attenzione. In questo momento, in Europa, i numeri dell'Italia sono migliori ma non dobbiamo considerarci fuori da questa sfida. Quindi serve mantenere un livello alto di attenzione".