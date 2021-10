Una discarica come location per le nozze. Succede in Toscana

Gli sposi: “No a ville: qui posto perfetto”

Di: Redazione Sardegna Live

Potrebbe inaugurare una nuova tendenza la bizzarra scelta di una coppia che a Peccioli (Pisa) ha deciso di sposarsi presso il sito di smaltimento rifiuti di Legoli. Una scelta animata da grande entusiasmo, come raccontato dagli sposini a Il Tirreno: "Abbiamo scelto un posto anticonvenzionale. Volevamo una location all’aperto, in mezzo alle colline e l’abbiamo trovata", ha spiegato Simone che qualche giorno fa ha sposato la sua Elisabetta.

L'idea è nata grazie all'iniziativa del comune toscano di Peccioli, in provincia di Pisa, che questa estate ha approvato la lista aggiornata delle location per i matrimoni civili, inserendo al suo interno proprio il sito di stoccaggio per rifiuti di Legoli.

"Siamo una coppia particolare – ha aggiunto Elisabetta – volevamo una corsa diversa e qui è bellissimo". Simone aggiunge: "Noi volevamo proprio un qualcosa che andasse oltre alla solita villa o al solito agriturismo".