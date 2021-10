Morto il 19enne che si era sparato dopo un rimprovero del papà

Il genitore lo aveva sgridato per essere rientrato a casa tardi

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l'ha fatta Pier Francesco Carofano, il 19enne di San Salvatore Telesino (Benevento) che ieri mattina si è sparato un colpo alla testa con la pistola legalmente detenuta dal padre, dopo essere stato rimproverato dai genitori per essere rientrato tardi a casa.

Il giovane, studente universitario, è morto presso il reparto di rianimazione dell'ospedale del Mare di Napoli, dove era stato ricoverato in codice rosso dopo il trasferimento in eliambulanza. Secondo una prima ricostruzione, dopo un sabato sera trascorso con amici, era rientrato a casa alle prime luci dell'alba. I genitori, preoccupati per l'ora tarda, avevano discusso con lui. Poi Pier Francesco è salito in camera da letto e, impugnata l'arma del papà, se la è rivolta contro sparandosi un colpo alla testa.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 e dei medici del San Pio di Benevento. Vista la gravità della situazione, lo studente è stato trasferito in elicottero all'ospedale del Mare, dove è deceduto nel pomeriggio di oggi. Il 19enne non avrebbe lasciato alcun biglietto prima del suicidio.