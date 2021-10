Cambiamenti climatici, sit-in degli ambientalisti sardi a Roma

Venerdì 29 ottobre appuntamento davanti al ministero della Transizione ecologica

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Donne Ambiente Sardegna

Ambientalisti sardi a Roma davanti al Ministero della transizione ecologica per chiedere massima attenzione sui cambiamenti climatici.

La manifestazione, in programma venerdì 29 ottobre nella capitale a partire dalle 11, è indetta da Donne Ambiente Sardegna, Sardegna Pulita, Usb/conferenza del Sociale Sardegna, Wilpf Italia e Società della Cura Sardegna.

Gli organizzatori hanno inviato una lettera al ministro Roberto Cingolani su emissioni e ipotesi rigassificatore: "Se non si cambieranno questi cicli produttivi, questo tipo di economia - si legge nelle conclusioni - non ci sarà futuro per nessuno. Il tempo è quasi scaduto e l'umanità ha necessità di un nuovo modello di civiltà".