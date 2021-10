Maltempo, domani allerta rossa in due regioni

Tempo instabile anche in Sardegna, con fenomeni più intensi oggi tra Costa Smeralda e Nuorese

Di: Redazione Sardegna Live

Il maltempo che in queste ore ha colpito soprattutto il sud Italia non lascerà il Paese e anche per domani il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo rossa su due regioni per rischio idrogeologico e idraulico e allerta arancione e gialla su quattro regioni.

In particolare, allerta rossa per la Calabria meridionale e Ionica e per la Sicilia nord orientale, allerta arancione per i restanti settori delle due regioni e per alcuni settori della Basilicata. Infine è allerta gialla per la Puglia e la Basilicata.

Maltempo che imperversa anche in Sardegna nella giornata di oggi, con il vortice mediterraneo al largo della Tunisia che si è intensificato e che ha colpito il versante orientale della Sardegna dove rovesci e temporali si stanno intensificando notevolmente. Tra Costa Smeralda e Nuorese sono registrati i fenomeni più intensi – hanno fatto sapere gli esperti di 3bMeteo – con rovesci e temporali che sono arrivati sulle zone dell'entroterra, fin verso la zona del Gennargentu.