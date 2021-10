Al corteo no pass di Milano un arresto e 74 denunce

L'accusa è di apologia del fascismo, foglio di via a membri Do.Ra

Di: Redazione Sardegna Live

E' terminato con un arresto e 74 denunce il quattordicesimo sabato di manifestazione no green pass a Milano. I manifestanti sono scesi in strada ieri, creando forti disagi nel centro cittadino.

Gruppi di violenti, riferisce la questura, sono stati monitorati dalle forze dell'ordine e bloccati tutte le volte in cui hanno cercato il contatto con agenti e carabinieri nel tentativo di raggiungere obiettivi sensibili, principalmente la Cgil.

In questa ultima occasione si sono registrate le intemperanze più importanti e la polizia di Stato ha arrestato un cittadino egiziano di 22 anni, già colpito da ordine di allontanamento dal territorio nazionale e con numerosi precedenti a carico, per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, nove persone tra i 28 e i 45 anni, appartenenti alla Comunità Militante dei Dodici Raggi, sono state bloccate in viale Abruzzi e portate in questura. I facinorosi sono stati denunciati per apologia del fascismo, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata.

Il questore Petronzi ha emesso nei loro confronti 9 fogli di via obbligatorio (8 della durata di un anno e uno di sei mesi) dal Comune di Milano. Sono state denunciate a piede libero anche 74 persone per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata.