Cannabis terapeutica. Federfarma: "Carenza cronica nelle farmacie"

"Non possiamo soddisfare richieste malati, crescita esponenziale"

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle farmacie in tutta Italia "c'è una forte carenza di cannabis terapeutica per la preparazione dei farmaci magistrali a base di cannabis: l'approvvigionamento non è sufficiente e le farmacie hanno fortissime difficoltà rispetto alla domanda in aumento esponenziale di questi farmaci da parte dei malati. Non siamo in grado di fare fronte alle richieste". Lo spiega all'ANSA il segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia.

"La carenza è cronica - prosegue Tobia -. Inoltre, nonostante sia prevista la rimborsabilità dal Ssn, in varie Regioni le preparazioni non sono rimborsate ed il costo per i pazienti può arrivare anche ad oltre 500 euro al mese".