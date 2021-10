Evade dai domiciliari e va in caserma: “Meglio il carcere che mia moglie”

Protagonista della bizzarra vicenda un 30enne, non ne poteva più della convivenza forzata

Di: Redazione Sardegna Live

Non ne poteva più della convivenza forzata con la moglie. Cpsì un giovane di 30 anni è evaso dagli arresti domiciliari e si è presentato alla caserma dei Carabinieri di Guidonia (provincia di Roma) per chiedere di scontare la sua pena in carcere.

I militari non hanno potuto far altro che scortarlo in prigione in manette con l’accusa di evasione.

Informata l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito in carcere.