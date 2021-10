Covid Italia: 3.908 positivi, 39 le vittime

491.574 tamponi, tasso di positività al 0,8%

Di: Redazione Sardegna live

Sono 3.908 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.882. Sono invece 39 le vittime in un giorno. I tamponi effettuati nel Paese sono 491.574. Il tasso di positività è allo 0,79%, stabile rispetto a ieri.

Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto all'ultimo bollterrino, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.455.

"Oltre 105 milioni di green pass sono stati scaricati: ciò sta a significare che i cittadini hanno preso consapevolezza dell'importanza anche di questo strumento per proseguire questo percorso", ha sottolineato a Rainews24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa rilevando come abbia "prevalso la maggioranza silenziosa del nostro Paese che, mentre la politica discuteva sull'utilità del green pass, nel frattempo vi ha aderito".