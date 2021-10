Ballottaggi, a Roma e Torino vince il centrosinistra, a Trieste è testa a testa

Gualtieri batte Michetti nella Capitale, nel capoluogo piemontese vince Lo Russo. A Trieste esito ancora incerto

Di: Redazione Sardegna Live

A Roma e Torino si va verso la vittoria del centrosinistra. Nella Capitale la prima proiezione Opinio italia per la Rai vede Gualtieri, candidato del centrosinistra a Roma al 59,1% mentre Enrico Michetti, candidato del centrodestra si ferma al 40.9%.

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio delle comunali a Torino Stefano Lo Russo (centrosinistra) è in testa con il 59,2%, Paolo Damilano (centrodestra) al 40,8%.

Più incerta la situazione a Trieste. In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio Roberto Dipiazza (centrodestra) è in vantaggio di misura con il 51,2%, su Francesco Russo (centrosinistra) al 48,8%.