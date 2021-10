Green pass: in un giorno emessi 860mila certificati

Ad oggi in totale sono stati emessi quasi 99 milioni di certificati

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, in un solo giorno, sono stati emessi 860.094 Green pass, la maggior parte dei quali in seguito ad un tampone: 632.802. Sono 223.165 quelli per vaccinazione, 4.127 per guarigione. In totale sono stati emessi quasi 99 milioni di certificati. Il dato, aggiornato al 14 ottobre, è pubblicato sulla piattaforma del governo per la Certificazione verde.

Proprio oggi proteste e manifestazioni, anche in Sardegna, hanno salutato il debutto dell'obbligo di Green pass per milioni di lavoratori. Non ci sono stati, tuttavia, particolari problemi di ordine pubblico.