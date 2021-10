Covid. In Italia 2.732 nuovi casi e 42 vittime

Record di tamponi eseguiti e tasso di positività allo 0,5%

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 2.732 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.668. Sono invece 42 le vittime in un giorno, due in più di ieri. Record di tamponi molecolari e antigenici effettuati: sono 506.043 nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 324.614. Il tasso di positività è dunque in calo, allo 0,5% rispetto allo 0,8% di ieri.

Sono 357 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.445, rispetto a ieri sono 34 in meno.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 78.522, con un calo di 846 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.712.482, i morti 131.503. I dimessi e i guariti sono invece 4.502.457, con un incremento di 3.533 rispetto a ieri.