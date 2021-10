Addio Alitalia. Ieri decollato da Cagliari l'ultimo volo

Ultimo atto di una storia durata 74 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Si è conclusa dopo 74 anni la lunga e tormentata storia di Alitalia. Az 1586 è il codice dell'ultimo volo decollato da Cagliari e atterrato a Fiumicino poco dopo alle 23.10. Ultimo atto della vicenda della compagnia che a mezzanotte a passato il testimone a Ita.

Proprio oggi il primo volo di Ita Roma-Milano. Si parte con 2.800 dipendenti e 52 aerei con la previsione del piano industriale di una progressiva crescita della flotta fino a raddoppiarla, di fatto, nel 2025. "Il lavoro che abbiamo da fare è quello di recuperare un mercato che è stato perso" spiega l'amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini. "Alitalia ha cercato di fare di tutto per tenere un mercato, e le donne e gli uomini che lavorano in Alitalia sono stati eroici - sostiene Lazzerini - perché hanno affrontato un anno che qualsiasi compagnia ha fatto fatica ad affrontare perché c'era la pandemia ma, l'hanno affrontato da azienda in amministrazione straordinaria per il quarto anno, non dimentichiamoci che gran parte dei lavoratori di Alitalia è da qualche mese che prendono lo stipendio a singhiozzo".

"Mantenere il mercato è stato difficile, l'hanno eroso le low cost, noi entriamo con l'obiettivo di riprenderci il mercato" rimarca Lazzerini . "Noi siamo nella stagione più difficile dell'anno che è quella invernale però forse ci sarà la possibilità di cominciare a occupare quegli spazi che low cost lasciano naturalmente".

Alitalia venne fondata a Roma il 16 settembre 1946, con il nome di Alitalia-Aerolinee Italiane Internazionali, e operò il primo volo il 5 maggio 1947 sulla rotta Torino-Roma-Catania. Due mesi dopo il primo volo internazionale da Roma a Oslo. A marzo 1948 il primo volo intercontinentale: 36 ore per collegare Milano e Buenos Aires con scali intermedi a Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e San Paolo.