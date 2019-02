Giornalista spiegherà com’è “guarita dall’omosessualità”

Le dichiarazioni di Nausica Della Valle tornano a far discutere

Di: Redazione Sardegna Live

Come riportato da ‘La provincia di Biella’, la giornalista Mediaset Nausica Della Valle, inviata del programma ‘Quinta Colonna’, il 2 marzo sarà a Biella per un convegno organizzato dal comitato ‘Cristiani uniti per servire Biella’ intitolato “Perché non sono più lesbica”.

Già nel 2017 le sue dichiarazioni fecero discutere: “Ero lesbica, poi il Signore mi ha liberata dall’inganno di Satana”. La giornalista in un’intervista alla Televisione Cristiana in Italia aveva anche detto: “Una mattina ero in casa e dissi al Signore che volevo studiare la parola. Lui mi parlò con voce udibile, mi disse che Lui era maschio e femmina e che aveva creato l’uomo e la donna e che quindi tutto ciò che era al di fuori della sua creazione è un inganno della menzogna, Satana”.

Aveva poi aggiunto: “Mi mise davanti alcuni brani delle Lettere di San Paolo Apostolo. E io lessi che Dio aveva abbandonato a passioni infami uomini con uomini e donne con donne, li aveva abbandonati ai loro traviamento. L’omosessualità è un abominio agli occhi di Dio. E purtroppo si parla troppo poco nelle chiese di come sia un abominio. Il Signore mi ha parlato e mi ha liberato all’istante”.