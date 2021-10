Temporali, venti freddi e neve. Settimana dal sapore invernale

Gelate notturne saranno diffuse già oltre i 7-800 metri di altitudine

Di: Ansa

Temporali, vento forte e anche neve: la settimana che si è aperta oggi sarà caratterizzata, dopo l'esaurimento in giornata del vortice ciclonico che ieri ha tenuto sotto scacco il Centrosud, dalla formazione di una nuova area di bassa pressione sul Mar Tirreno, portando maltempo dal sapore invernale.

Temperature di 3-5 gradi, spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, si potranno sfiorare in città come Torino, Milano, Bologna e Firenze, mentre le gelate notturne saranno diffuse già oltre i 7-800 metri di altitudine. Il primo vortice ciclonico sarà ancora in azione oggi a causa dell'irruzione di venti freddi dai quadranti nordorientali, spiega Sanò, provocando altre piogge e temporali sulle regioni adriatiche centrali e molte zone del Sud. Sul resto d'Italia invece avanzerà lentamente l'alta pressione delle Azzorre. Sarà questa che, con l'improvvisa impennata verso il Regno Unito, favorirà la rapida discesa di impetuose correnti di origine artica che tra mercoledì e giovedì raggiungeranno l'Italia facendo irruzione dalla Porta della Bora (Alpi Giulie). L'ingresso dei venti forti e freddi di Bora e Grecale, aggiunge il responsabile de iLMeteo.it, genererà la formazione di un vortice sul Mar Tirreno. Tra mercoledì e giovedì il tempo peggiorerà rapidamente al Nordest per poi concentrarsi ancora una volta al Sud e sulle regioni adriatiche centrali dove piogge, temporali e nubifragi potranno colpire molte zone. Con i venti freddi tornerà a cadere la neve sugli Appennini a quote relativamente basse per il periodo e sopra i 1300-1400 metri circa.

Nel dettaglio Lunedì 11. Al nord: in prevalenza soleggiato, ultime piogge in Romagna. Al centro: rovesci diffusi sulle regioni adriatiche, qualche pioggia sul Lazio. Al sud: instabile sul basso Tirreno, a tratti temporalesco altrove. Martedì 12. Al nord: molte nubi sul Triveneto, più sole altrove. Al centro: nubi diffuse sulle regioni adriatiche, poco nuvoloso altrove. Al sud: note instabili su Puglia e Sicilia tirrenica orientale. Mercoledì 13. Al nord: instabile sulla Romagna, molte nubi altrove. Al centro: peggiora sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna meridionale. Al sud: entro sera peggiora fortemente su Sicilia e Calabria Da giovedì rapido miglioramento al Sud, alta pressione altrove.