Truffa nel commercio di diamanti: tra le vittime Vasco Rossi

Spiccano anche personaggi noti che sarebbero stati raggirati

Di: Adkronos

Una truffa nel commercio di diamanti che ha coinvolto come vittime vip del calibro di Vasco Rossi ha portato la Gdf di Milano a eseguire un sequestro preventivo da oltre 700 milioni nei confronti di cinque banche e due società. Si ritiene che la rockstar abbia investito una cifra che si aggira sui 2,5 mln di euro. L'indagine sulla presunta truffa è oordinata da Riccardo Targetti e il decreto di sequestro, firmato dal gip Natalia Imarisio, è così suddisivo: 83 mln riguardano Bpm e Banca Aletti, 32 mln Unicredit, 11 mln Intesa e 35 Mps.

Il resto è suddiviso tra le due società, la Intermarket diamond business spa (Idb) e Diamond Private Investment spa (Dpi). La prima avrebbe avuto un profitto legato all'ipotesi di truffa aggravata per 149 mln, la seconda per 165 mln. Alla cifra di oltre 700 mln di arriverebbe con 179 mln di autoriciclaggio per Idb e di 88 mln per dpi. Secondo gli investigatori risparmiatori e investitori avrebbero acquistato i preziosi a prezzi gonfiati e i presunti autori della truffa avrebbero utilizzato anche false quotazioni per raggiungere lo scopo. Il ruolo delle banche, come intermediari, sarebbe stato centrale con gli stessi istituti che secondo l'accusa sarebbero stati a conoscenza del meccanismo.

L’inchiesta si riferisce a fatti che risalgono al 2012 quando le due società avevano iniziato un’attività di vendita di diamanti per investimento anche all’interno degli sportelli bancari degli istituti coinvolti. Numerosi sono stati i risparmiatori che hanno sottoscritto i contratti, tra questi spiccano anche personaggi noti che sarebbero stati raggirati, oltre a Vasco Rossi (che avrebbe investito qualcosa come 2,5 milioni di euro) e Diana Bracco, figurano anche la conduttrice tv Federica Panicucci e la ex showgirl Simona Tagli. In particolare, Simona Tagli avrebbe fatto un investimento da circa 29mila euro e Federica Panicucci da circa 54mila euro. Gli investigatori hanno ricostruito le posizioni di circa un centinaio di persone truffate, ma i raggiri sarebbero stati compiuti nei confronti di moltissimi altri soggetti.