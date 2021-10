Ristoranti e negozi: sempre più diffusi i software per la gestione cassa

Gestionali: le soluzioni per negozi e ristoranti

Di: Redazione

La trasformazione digitale attualmente in atto continua a offrire un canale privilegiato a tutte quelle realtàintenzionate ad ampliare il loro scenario competitivo.

Un cambiamento che oggi interessa soprattutto le attività operanti nel retail e nella ristorazione, che sempre più spesso trovano nell'adozione dei software per la gestione cassa la chiave di volta per il successo.

I gestionali permettono infatti agli esercizi commerciali di trasformare l'esperienza acquisita nel tempo in una strategia da applicare su larga scala, adoperando una serie di funzionalità innovative, dalle prospettive estremamente interessanti.





Più nel dettaglio, oggi i gestionali rappresentano una tappa fondamentale per la valorizzazione dei processi organizzativi e di vendita: permettono di amministrare in modo più immediato le singole fasi commerciali e di contare su un’elevata precisione nella gestione dell'attività fisica e virtuale, avvalendosi di un monitoraggio costante e da remoto di tutto ciò che avviene in uno store o nelle diverse le filiali di un franchising.

Uno dei software più interessanti tra quelli sviluppati per questo particolare comparto è Cassa in Cloud di TeamSystem, il gestionale creato ad hoc per semplificare l'attività di negozi e ristoranti, qualunque sia il modello di business.

In particolare, cassa in cloud dà la possibilità di avere un registratore di casa, su tablet Android o iPad, che assicura un controllo totale di tutte le fasi commerciali. L'accesso da cloud, disponibile sia da device mobili sia da pc, fa sì che sia sempre possibile monitorare i flussi di vendita e le performance registrate da qualsiasi filiale, in tempo reale, aprendo le porte alla visualizzazione dei dati raccolti in un'analisi estremamente accurata, che aiuta ad affrontare scelte cruciali e porre in essere pianificazioni strategiche, per eliminare le inefficienze e aumentare la produttività.

A tutto questo si affianca la possibilità adoperare delle app innovative, nativamente integrate nel gestionale, che permettono di implementare nuovi modelli di produzione in aderenza a quel mindset che oggi vede nei negozi e nei ristoranti delle attività in continuo movimento.

Si tratta di E-Commerce APP, che espande i confini del classico negozio fisico facilitando la gestione, da un unico terminale, dei canali di vendita virtuali e reali, e di Self Order App, che permette ai clienti di effettuare ordini in autonomia, instaurando un filo diretto con la cucina, indispensabile nel take away, nel delivery e nel classico servizio ai tavoli.





I vantaggi connessi a un gestionale per attività commerciali e ristorative

Alla luce di tutte queste caratteristiche, adottare un gestionale in un negozio o un ristorante è il modo migliore per agevolare l'ingresso della propria attività verso quel futuro che si preannuncia completamente digitalizzato.

Il tutto sempre con la massima sicurezza, dal momento che oggi, proprio grazie all'adozione di infrastrutture estremamente affidabili, un data center in cloud può assicurare ai suoi fruitori un elevato livello di protezione. Ma i benefici associati all'inserimento, negli store, di questa tipologia di software sono numerosi: basti pensare ai vantaggi in termini di velocità e di precisione conseguibili anche nelle fasi di gestione più accurate.

Il registratore telematico di cassa in cloud, ad esempio, permette agli esercenti di emettere fatture in modo estremamente semplice grazie alla possibilità di selezionare clienti già censiti, nonché di adeguarsi all'obbligo fiscale per l'invio telematico dei corrispettivi, affinché la documentazione giunga all'Agenzia delle Entrate senza ritardi o errori di contabilità. Estremamente interessanti sono poi le funzionalità dedicate al magazzino, che rendono immediati il controllo dell'inventario, la gestione delle consegne e le fasi di ordini verso i singoli fornitori.

Al variare delle specifiche esigenze o dei settori di attività, inoltre, i gestionali possono essere integrati da numerose funzionalità, come il rilascio scontrini cortesia per acquisti regalo, l'assegnazione di note di credito in presenza di resi o la produzione report finanziari di fine turno.

Il tutto con l'ulteriore vantaggio di poter osservare i comportamenti dei consumatori e ottimizzare i dati statistici di vendita, adottando proposte di marketing sensibilmente più efficienti o orientate alla definizione di opportuni programmi fedeltà.