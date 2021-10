Riaperture, Cdm approva il decreto: cinema e teatri al 100%, discoteche al chiuso al 50%

Misure in vigore dal prossimo 11 ottobre. Incontro distensivo Draghi-Salvini

Di: Redazione Sardegna live

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche. Per le discoteche l'asticella dovrebbe essere fissata al 50% al chiuso, 75% all'aperto, per lo sport 60% al chiuso, 75% all'aperto. Le disposizioni si applicheranno dal prossimo lunedì 11 ottobre. La bozza del decreto in Cdm contiene dall'aumento delle capienze dei luoghi di cultura, sport e discoteche, alle norme sul revenge porn, fino allo stanziamento di oltre 100 milioni in tre anni per l'accoglienza dei richiedenti asilo afghani. Per i richiedenti asilo afghani, viene effettuato lo stanziamento al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione.

Per "esigenze organizzative" il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro. "In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro - si legge - i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni" sul green pass "con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative".

"Possiamo dire che il 50% di capienza per i locali al chiuso, fermi da due anni, è un inizio, è un barlume di speranza. Quella del 75% per i locali all'aperto è una notizia che arriva quando ormai è tutto finito, aspettiamo la neve e non il sole. Ora, così come hanno fatto per cinema e teatri, e per tutte le altre attività, l'obiettivo è di poter alzare l'asticella con un andamento positivo della pandemia". Lo ha detto all'ANSA il gestore della discoteca Praja a Gallipoli (Lecce) Pierpaolo Paradiso.

"Un'ora di confronto con il Presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell'Italia ogni settimana. I giornali scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale, franco e diretto risolve ogni problema e trova soluzioni". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini all'uscita da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Carroccio. Al centro del colloquio il tema della crescita economica. Confermato l'impegno del Governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale e proseguire nel percorso delle riaperture, tenendo conto del miglioramento della situazione epidemiologica.