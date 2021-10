Green Pass falsi. Nel mirino Pippo Franco, candidato al Comune di Roma

"Pippo Franco? Non so niente", commenta Enrico Michetti che si prepara al ballottaggio

Di: Redazione Sardegna Live

Verifiche sulla regolarità del Green pass di un centinaio di persone sono al vaglio dei pm di Roma nell'ambito dell'indagine per falso a carico di un medico della Capitale. Tra i coinvolti risulta anche il comico Pippo Franco, candidato nella lista civica di Michetti alle ultime elezioni amministrative romane.

"Se venissero confermate le notizie sarebbe gravissimo. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda", dichiara l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato. "Pippo Franco? Non so niente", è invece il commento di Enrico Michetti.

Gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione di ricette mediche, elenchi pazienti e documentazione sanitaria. Il medico è accusato di avere rilasciato certificazioni mediche relative a visite mai eseguite e di avere redatto in favore di alcuni assistiti, non vaccinati, documentazione certificata di avvenuta immunizzazione da Covid in modo da consentire, illecitamente, l'ottenimento del certificato verde.

Nelle scorse settimane, Franco, parlando di vaccinazione si era limitato a dire: "Preferisco non rispondere, vi basti sapere che ho il Green Pass".

Michetti, che si prepara al ballottaggio per la corsa al Campidoglio, ha dichiarato: "Non so niente. Non l'ho sentito e non so assolutamente nulla. Noi abbiamo migliaia di candidati quindi non so neanche di cosa stiamo parlando".