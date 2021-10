Elezioni: Milano, Napoli e Bologna al centrosinistra. Incertezza a Roma

Nella Capitale Michetti avanti, duello Gualtieri-Raggi. In Calabria avanti il centrodestra

Di: Redazione Sardegna Live

Urne chiuse alle 15, in almeno tre grandi città si profila la vittoria del centrosinistra al primo turno. Si tratta di Milano, Bologna e Napoli. Centrosinistra che sarebbe avanti anche a Torino, mentre a Roma c’è grande incertezza.

A Milano il sindaco uscente Beppe Sala verso la vittoria al primo turno. Dalla proiezione Swg La7 Sala risulta al 56,2-60,2%, mentre Bernardo 27,2-31,2%. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala è al 56% mentre il candidato di centrodestra Luca Bernardo è al 33,9%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Layla Pavone è al 3,9% mentre Gianluigi Paragone è al 2,9%.

Testa a testa tra Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra) nella prima Proiezione per Opinio-Rai per le Comunali a Roma: per entrambi la forchetta è tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) è al 17-21%, Carlo Calenda al 16-20%. Secondo la prima proiezione Swg La7, con una copertura del 4%, nella capitale il candidato Michetti è al 29,9-33,9% mentre Gualtieri e Raggi pari al 21,1-25,1%.

Alle elezioni comunali di Bologna, secondo la I proiezione Swg La7, con una copertura del 5%, il candidato del centrosinistra Matteo Lepore è al 58,2-62,2% e il candidato del centrodestra Fabio Battistini è al 27,7-31,7%.

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge il 44,3%, seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 40,4%. Secondo la proiezione Swg La7 il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo sarebbe al 40,6-44,6%, mentre quello di centrodestra Paolo Damilano al 36-40%.

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge il 52,9%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 25,6%; al terzo posto Luigi de Magistris con il 19,4%.