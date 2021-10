Esalazioni tossiche da una vasca di mosto d'uva: quattro morti, grave una donna

Indagini sulle sostanze tossiche sprigionate

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia nel Cosentino, dove quattro persone sono morte a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva. Una quinta persona, una donna, è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale.

L'incidente è avvenuto nel comune di Paola, in contrada Carusi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco in attesa di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

Le vittime sarebbero due uomini di 70 anni, un 50enne e un 46enne. La donna coinvolta è stata trasportata in ospedale in eliambulanza con segni di asfissia. Le quattro persone sarebbero cadute in una vasca di mosto mentre erano impegnate nella vendemmia. Sul posto anche carabinieri, 118 e due elisoccorso.