Covid, Costa: "Con green pass possiamo riaprire discoteche"

"Dobbiamo dare una risposta anche a questo settore produttivo. Aprire questi luoghi ci permetterebbe inoltre di attivare una sorta di screening fra più giovani"

Di: Giammaria Lavena

"Io credo che le discoteche si possano riaprire, con Green Pass e limitazioni della capienza, perché danno occupazione e creano fatturato". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Timeline su SkyTg24. "Su questo argomento ho un parere preciso che sto portando avanti con coerenza - spiega -, confrontandomi con le sensibilità diverse all'interno del Governo, bisogna trovare la sintesi, e oggi la sintesi ci ha portato a non aprirle".

"Credo che con il Green Pass e con la limitazione della capienza si possano aprire, perché dobbiamo dare una risposta anche a questo settore produttivo - afferma -, nella consapevolezza che anch'esse rappresentano un comparto economico, creano occupazione, fanno fatturato. Dobbiamo dare assolutamente una risposta. Tra l'altro penso che aprire questi luoghi, con il Green Pass, ci permetterebbe di attivare una sorta di screening fra i più giovani, tutti i ragazzi non vaccinati che per entrare si dovrebbero sottoporre al tampone".

"Confidiamo che il decreto, che la presa in carico di queste indicazioni da parte del Governo, arrivi il prima possibile, addirittura già questa settimana o al massimo la prossima. Noi attendevamo dal Cts le indicazioni per poter arrivare a queste decisioni, che ritengo siano decisioni che sanciscono come il nostro Paese sia veramente all'interno di un percorso di ritorno graduale alla normali".

"Credo - conclude - che il grande merito di questo quadro sia di tutti gli italiani che si sono vaccinati, perché oltre 42 milioni di nostri concittadini hanno compreso quanto è importante la vaccinazione, quanto è importante vaccinarsi non solo per mettere al sicuro la propria vita per garantire al nostro Paese di tornare anche alla normalità".