5 film famosi sul casinò

Cinque pellicole che hanno fatto la storia del cinema e dato fama al gioco d’azzardo. Curiosi?

Di: Redazione

“Voglio una vita spericolata”, canta Vasco Rossi in una sua celebre canzone. E non è forse proprio questa dimensione ad essere riproposta nelle pellicole dedicate al casinò? Amate dal pubblico per l’avvincente situazione in cui si trovano i personaggi, sospesi tra azione e possibilità di perdere tutto. Il casinò affascina e i film hanno aumentato non poco la fama del gioco d’azzardo, come dimostra la presenza, anche online, di numerosi siti dedicati al tema. In questo articolo vi proponiamo 5 pellicole che hanno fatto la storia del cinema e dato fama al gioco d’azzardo. Curiosi?

1) California Poker

Robert Altman riesce a utilizzare il tema del gioco d’azzardo, in questo film del 1974, per fare una radiografia sulla società americana, con la stessa lucidità trovata nel capolavoro America Oggi. Due giocatori si trovano casualmente nelle stesse sale da gioco in California, per cercare di dare una svolta alle loro vite. In una serata riescono a vincere 82.000 dollari ma il trionfo non sazia la loro fama di felicità. Capolavoro.

2) Croupier

Un film tra il drammatico e il poliziesco, capace di sfatare molti standard e pregiudizi sul casinò, più comune (e non di élite), vicino a quello moderno dove si scommette anche su internet, su portali come https://www.miglioricasinoonline.info/. La trama è ambientata non a Las Vegas ma a Londra. Clive Owen è uno scrittore che per andare avanti lavora come croupier in un casinò. Riesce così a scrivere una storia di successo e, allo stesso tempo, a trovarsi coinvolto in una vicenda più grande di quella narrata. Un film avvincente fino alla fine dove è facile immedesimarsi nelle emozioni del protagonista.

3) Sidney

Il film d’esordio di Paul Thomas Anderson, con un cast d’eccezione con nomi come Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow e Philip Seymour Hoffman. Tra azione e thriller, dove un giocatore incallito insegna a uno più giovane a guadagnarsi da vivere giocando d’azzardo. Ma un omicidio rende tutta la situazione più complicata… Una pellicola dove niente è ciò che sembra e l’ambiguità regna sovrana.

4) The Cooler

Torna Las Vegas, nella pellicola di Wayne Kramer e un cast con attori brillanti come Alec Baldwin, Maria Bello e Thomas H. Macy. Nel mondo del poker, il “cooler” è quella figura interna al casinò capace di far perdere, a vantaggio del proprietario della casa da gioco, le persone si trovano al tavolo. Ed è proprio la storia di un cooler, quella raccontata in questo film. Le cose cambiano quando il protagonista incontra una cameriera di cui si innamora, creando non pochi problemi al casinò. Una pellicola divertente e non banale.

5) Casino Royale

Poteva forse la saga di James Bond rinunciare a un episodio incentrato sul gioco? Assolutamente no. Questa volta la celebre spia, interpretata da Daniel Craig, è più interessata a vivere delle avventure al casinò che alle donne. Un film ricco d’azione, dove la suspense è presente non solo con immagini spettacolari ma, in maniera più sottile, anche con un gioco mentale come quello ai tavoli del casinò. La pellicola ha portato il riavvio della serie e la consacrazione, nel ruolo del protagonista, di Daniel Craig. Con il gioco d’azzardo visto da diversi punti di vista.