Vaccini: da Cts via libera a terza dose per over 80 e Rsa

Rinviata decisione su personale sanitario, non c'è urgenza

Di: Redazione Sardegna Live

Via libera del Comitato tecnico scientifico alla terza dose per gli over 80 e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite.

E' il parere espresso, secondo quanto si apprende, dagli esperti del governo che hanno invece rinviato la decisione sull'estensione anche al personale sanitario: non ci sarebbe l'urgenza e non si tratta di soggetti fragili.