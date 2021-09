Moby, Vincenzo Onorato e il figlio indagati per bancarotta

Nel mirino della procura spese private per 12 milioni di euro

Di: Redazione Sardegna Live

Vincenzo Onorato e il figlio Achille sono indagati dalla procura di Milano per bancarotta fraudolenta. Lo riportano diversi quotidiani nazionali, tra cui Repubblica e Fatto Quotidiano.

L'inchiesta è condotta dal pm Roberto Fontana e riguarderebbe la situazione patrimoniale e contabile di Moby. Gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano starebbero analizzando da mesi spese ed erogazioni che nulla avrebbero a che fare con l'oggetto sociale dell'azienda. Spese private per la famiglia Onorato e anche finanziamenti alla politica – si legge in un articolo di Repubblica – che avrebbero aggravato la situazione finanziaria del gruppo fino a determinarne il dissesto. Si tratterebbe di spese per aerei, auto, ville e regalie per quasi 12 milioni di euro.