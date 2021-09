Bimba di 8 anni ingerisce cocaina del padre e finisce all'ospedale

Entrambi i genitori sono stati denunciati e l'uomo, già ai domiciliari per traffico di stupefacenti, è finito in carcere. i figli della coppia sono stati affidati ai nonni dai servizi sociali

Di: Giammaria Lavena

E' finito in carcere il papà della bimba di 8 anni ricoverata nei giorni scorsi in ospedale a Caltanissetta dopo aver ingerito della cocaina. La piccola lo scorso 14 settembre è giunta al pronto soccorso in gravissime condizioni: sottoposta a esami e accertamenti è risultata positiva alla cocaina.

Immediate le indagine degli investigatori della Squadra mobile, che hanno scoperto che la bimba aveva ingerito accidentalmente la cocaina detenuta dal padre. I genitori sono stati convocati e denunciati, ma nonostante la figlia fosse ricoverata in ospedale non hanno voluto fornire indicazioni precise su come avesse potuto ingerire la droga.

Il papà della bambina si trovava già agli arresti domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti. Adesso la Procura ha chiesto e ottenuto il ripristino della custodia in carcere, avendo l’uomo violato le prescrizioni imposte dal giudice.

L'uomo è stato così condotto in carcere e ieri, subito dopo la dimissione dall’ospedale piccola, i bambini della coppia sono stati affidati ai nonni dai servizi sociali del Comune di Caltanissetta su disposizione del Tribunale per i minorenni.