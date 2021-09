Papa Francesco: "Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave"

"Sono ancora vivo. So che ci sono stati incontri tra prelati che pensavano che fossi più grave di quel che veniva detto"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono ancora vivo nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il Conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene". L'ha detto Papa Francesco nel colloquio con i Gesuiti che si è tenuto nel recente viaggio in Slovacchia. Il riferimento sembra essere alle sue condizioni di salute e alle indiscrezioni circolate dopo l'intervento al colon a luglio.

Nel colloquio, il cui contenuto è stato pubblicato da Civiltà Cattolica, il Santo Padre ha parlato anche delle critiche che riceve. "Per esempio, c'è una grande televisione cattolica che continuamente sparla del Papa senza porsi problemi. Io personalmente posso meritarmi attacchi e ingiurie perché sono un peccatore, ma la Chiesa non si merita questo: è opera del diavolo. Io l'ho anche detto ad alcuni di loro. Sì, ci sono anche chierici che fanno commenti cattivi sul mio conto".

"A me, a volte, viene a mancare la pazienza, specialmente quando emettono giudizi senza entrare in un vero dialogo. Lì non posso far nulla. Io comunque vado avanti senza entrare nel loro mondo di idee e fantasie. Non voglio entrarci e per questo preferisco predicare" ha detto Bergoglio.