Femminicidi. Barbara Palombelli: "Bisogna chiedersi se le donne hanno avuto un comportamento esasperante"

L'avvocato Piscitelli: "Inaudito lanciare certi messaggi di dubbio e presunzioni in tv"

Di: Redazione Sardegna Live

"Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c'è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte?". Così Barbara Palombelli, durante la puntata de Lo Sportello di Forum, ha commentato i femminicidi, dopo che negli ultimi giorni, sette donne sono state uccise. "Una domanda che dobbiamo farci per forza", ha detto ieri la conduttrice. Frasi che hanno scatenato l’ira sui social.

“Come Uomo, come avvocato impegnato in difesa delle vittime, come Associazioni Luna & Sole e Penelope, sono letteralmente esterrefatto dal fatto che sia consentito in TV, in trasmissioni che, sia pure in simulazione, affrontano temi da Tribunali quali "Lo sportello di Forum", ad una conduttrice molto seguita, di lanciare certi messaggi di dubbio e presunzioni che possano essere letti da un vasto pubblico di ascoltatori come giustificazione ed attenuanti sul grave dramma dei femminicidi e della violenza”, ha commentato l’avvocato Gianfranco Piscitelli. “Scusate, ma siamo nel 2021? Morti e battaglie per niente? Che Dio ci aiuti”, ha continuato il legato.

Intanto, una volta divampate le polemiche, Barbara Palombelli ha detto nuovamente la sua sui social, dove ha scritto: "La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell'amore, l'incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna (ieri a forum era la protagonista donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un'aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni".