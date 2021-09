L'Italia è una repubblica…fondata sul green pass

Il nuovo decreto del Governo impone il green pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato

Di: Patrizio Carboni

Oggi è un giorno triste, inquietante, grigio. Di quelle giornate che vorresti cancellare, potendo, dai libri di storia. E invece è proprio li, che i posteri ci annovereranno, come la generazione che ha annullato i diritti umani più importanti e irrinunciabili del popolo italiano.

Il marketing del vaccino sta vincendo la battaglia, spingendo l'acceleratore sulle divisioni tra le persone, gettando benzina sul fuoco della confusione, pur di arrivare alla coercizione mascherata da libera scelta suffragata da "consenso informato".

Continuano imperterriti, anche dopo che diversi big dell'immunologia mondiale hanno sentenziato che anche chi è vaccinato si può ammalare, ma soprattutto può contagiare. Ma tanto che importa? Ci sono le cure? Ma "chissenefrega"! Potremo strutturare il green pass sull'uso di tamponi salivari e meno invasivi, ma sopratutto ad un prezzo simbolico?

Ma chissenefrega! Vaccini per tutti, orsù! Avanti tutta con la sperimentazione di massa, come bestie da macello senza se e senza ma, e non importa se tutti i giorni, piccoli giornali liberi da ganasce del regime riportano di effetti avversi, oltre ai morti, su migliaia di persone che hanno ricevuto la proteina spike. Ma soprattutto non importa se, anche chi ha contribuito a realizzare questa nuova tecnica di produzione dei vaccini, dichiara che le sperimentazioni sui topi hanno dato risultati preoccupanti.

Lo scienziato Robert W. Malone è stato censurato da alcuni social per aver espresso le sue preoccupazioni che mettevano in guardia dagli effetti avversi delle attuali terapie geniche , soprattuto a danno dei giovani. Trombosi con trombocitopenia, porpora e miocarditi, che all'inizio non hanno avuto l'attenzione che meritavano, salvo poi essere riconosciute da FDA ed EMA.

Oppure, aspetto forse anche più inquietante che in pochi tentano di far notare: nonostante siamo il paese europeo con la più alta percentuale di vaccinati, abbiamo numeri molto più elevati di morti, di ospedalizzati anche in terapia intensiva, rispetto allo scorso anno, quando eravamo privi del siero miracoloso.

In Inghilterra vengono concessi due tamponi gratuiti a settimana per ogni cittadino britannico, senza nessun altro obbligo, se non quello di farseli per poter contenere il contagio. Logico no? Non per i nostri politici, sopratutto per quelli che contribuiscono ad ingrossare le fila di alcuni partiti che evidentemente hanno maggiormente a cuore i fatturati delle case farmaceutiche, produttrici del noto vaccino Rna messaggero, piuttosto che la salute e la libertà delle persone.

Peccato, perché grazie agli sforzi di tanti medici e ricercatori che lavorano in scienza e coscienza le cure ci sarebbero eccome. Bisognerebbe solo applicarle e farle applicare in larga scala dai medici di base, ma soprattutto si dovrebbero somministrare nei primi 7 giorni di insorgenza dei sintomi.

Lo ha ribadito tra i tanti il prof Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerca Mario Megri di Milano, il quale afferma di aver messo a punto un protocollo di cura basato su medicinali conosciuti, testati, poco costosi, semplici da reperire e incentrato sull'intervento tempestivo dei medici a casa del paziente. Secondo il professore, intervistato dal programmma di Bruno Vespa, Porta a Porta, i pazienti ospedalizzati sarebbero in tal modo ridotti al lumicino.

Ma a Speranza, Draghi, ed ai vassalli, valvassori e valvassini queste quisquillie non interessano. Per loro è sufficiente estendere il green pass e limitare le libertà individuali, in modo che i servi della Gleba si mettano in fila per la dose assegnata! Poi pazienza se non si conterranno i contagi, questo non è affar loro!!