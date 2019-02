Tenta di far esplodere la casa con i figli all'interno. Arrestato

"Ho aperto il gas" avrebbe detto l'uomo al telefono alla moglie, dalla quale si sta separando

Di: Redazione Sardegna Live

Un 45enne romeno è stato arrestato dai Carabinieri per aver cercato di ammazzare i suoi figli di 11 e 12 anni, che erano in casa quando lui ha cercato di farla saltare in aria, aprendo il gas.

La vicenda ieri sera a Desio, in provincia di Monza. L’uomo avrebbe chiamato la moglie al telefono, dalla quale si sta separando, per avvisarla del folle gesto: “Ho aperto il gas, adesso ammazzo i bambini”.

Subito la donna ha contattato i Carabinieri che, arrivati sul posto, si sono precipitati in casa, che ormai era satura di gas, e hanno bloccato il 45enne che aveva in mano un accendino minacciando di accenderlo.

I Carabinieri, hanno arresto l’uomo e soccorso i due bambini.