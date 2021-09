Meteo: le previsioni per domani. Sole da Nord a Sud

Cielo prevalentemente sereno, venti deboli

Di: Redazione Sardegna Live

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Temporaneo aumento della pressione su tutto il Paese. La giornata risulterà decisamente soleggiata da Nord a Sud, qualche isolato temporale pomeridiano potrà interessare i confini alto atesini, specie la Val Pusteria. Altrove, cielo prevalentemente sereno. Venti deboli a prevalente direzione settentrionale. Mari calmi o poco mossi.

iLMeteo.it comunica le temperature delle ore 14 e le minime della notte registrate in alcune città sarde: Cagliari 28 20, Nuoro 28 14, Olbia 30 18, Oristano 29 17, Sassari 25 18.

Da questo pomeriggio fino alle 8 di domani è previsto un temporaneo aumento della pressione su tutto il Paese. La giornata risulterà decisamente soleggiata da Nord a Sud, qualche isolato temporale pomeridiano potrà interessare i confini alto atesini, specie la Val Pusteria. Altrove, cielo prevalentemente sereno. Venti deboli a prevalente direzione settentrionale. Mari calmi o poco mossi. Nelle ore notturne e fino alle 8 del giorno successivo l'atmosfera si presenterà stabile con cielo sereno e stellato praticamente su tutte le regioni.

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI 13 SETTEMBRE. Nord: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, a parte un po' più di nubi sulle regioni di Nordovest per il resto il cielo sarà sereno. Venti deboli variabili. Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli di Maestrale, mari calmi. Sud: La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente stabile e soleggiata, poi, nel pomeriggio potrebbero aumentare le nubi sui settori appenninici e zone vicine ad essi.

MARTEDI 14 SETTEMBRE. Nord: Ampio soleggiamento al mattino, poi, nel pomeriggio tempo in peggioramento sul Piemonte occidentale e in tarda serata anche sulla Liguria con qualche precipitazione. Soleggiato altrove. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse sui rilievi e poco nuvoloso altrove. Temperature fino a 31 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti a parte qualche nube irregolare sugli Appennini, per il resto il cielo si presenterà sereno o tutt'al più poco nuvoloso.

MERCOLEDI 15 SETTEMBRE. Nord: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo al Nordovest con rovesci temporaleschi intensi sull'arco alpino. Sul resto delle regioni nubi irregolari, ma asciutto. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi irregolari su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo parzialmente nuvoloso in Campania e sui rilievi in genere, sul resto delle regioni sereno o poco nuvoloso. Temperature massime tra 26 e 31°C