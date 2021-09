Mercato criptovalutario: attenzione a Bitcoin, Cardano ed Ethereum

Acquistare monete virtuali tramite exchange è sicuro?

Di: Redazione

Sono ormai diversi anni che le criptovalute sono sotto la luce dei riflettori: è ancora nella memoria di tantissime persone la prepotente scalata del Bitcoin che qualche tempo fa monopolizzava le notizie su televisione e carta stampata. Nel corso di questo periodo il mercato criptovaluatrio si è costantemente allargato, visto che ormai si contano più di duemila valute virtuali: oltre al Bitcoin c'è di più, molto di più.

L'Ethereum non ha più bisogno di presentazioni, visto che da parecchio tempo è stato etichettato come l'erede numero uno della moneta virtuale più famosa, ma alle sue spalle sta guadagnando rapidamente terreno il Cardano. Negli ultimi mesi il suo prezzo ha raggiunto i 2,5 dollari, ma soprattutto la capitalizzazione ha raggiunto quota 75 miliardi. Cerchiamo di analizzare la situazione attuale del mercato criptovalutario e scopriamo come investirvi in piena sicurezza.

Cosa accade sul mercato criptovalutario: la ripresa del Bitcoin e la crescita del Cardano

Il mercato delle criptovalute, essendo ancora giovane, si conferma irrequieto e difficilmente prevedibile. Il Bitcoin, nonostante all’inizio dell’estate sia sceso sotto i 29.000 dollari, nel giro di un paio di mesi ha recuperato il 70% del suo valore, tornando al di sopra della soglia dei 50.000 dollari, per una capitalizzazione complessiva di oltre ottocento miliardi. La valuta virtuale più famosa è in grado di influenzare e trascinare l'intero settore.

Tra le altre cripto monete più impiegate si inseriscono Ethereum e Cardano, che secondo alcuni è il possibile killer dell'ETH. Difficilmente sarà così nel breve periodo, però è impossibile non sottolineare la crescita del Cardano, la cui performance nel 2021 segna un impressionante +1.300

Per capire come comprare criptovalute è possibile leggere la guida realizzata dagli esperti di Criptovalute24.com, che spiega in modo dettagliato quali passi seguire per acquistare queste monete virtuali affidandosi esclusivamente a broker certificati.

Purtroppo chi sceglie di avvicinarsi al mondo del trading e delle criptovalute in particolare senza avere una certa consapevolezza rischia di andare incontro a perdite o, peggio ancora, truffe e fregature. Per questo, oltre a prepararsi in modo adeguato, il trader deve sapere come investire ed acquistare le monete virtuali nel modo più sicuro e corretto. Le opzioni a disposizione sono diverse ed ognuna di esse ha i suoi pro ed i suoi contro.

Probabilmente la via più conosciuta per acquistare Bitocin ed altre crypto è quella degli exchange. In passato ci sono stati episodi particolari che ne hanno messo in forte dubbio la sicurezza e trasparenza. Va detto che nel corso del tempo molti exchange si sono dimostrati affidabili, ma parliamo sempre di soggetti non regolamentati. Per questo l'investitore che si affida ad una exchange non può mai considerarsi nella tradizionale botte di ferro.

Nel caso in cui ci si voglia comunque rivolgere ad un exchange per fare i propri acquisti di moneta virtuale, per evitare spiacevoli sorprese è meglio scegliere quelli che permettono di effettuare il pagamento tramite PayPal o altri strumenti sicuri. In questo modo si evita di dover trasmettere il numero della propria carta di credito: sappiamo bene cosa può capitare se dati di questo tipo finiscono nelle mani sbagliate!

Investire in cryptocurrency tramite soggetti sicuri e regolamentati

Una strada più sicura per accedere al mercato criptovalutario è senza ombra di dubbio quella che passa attraverso i broker online regolamentati da autorità di controllo europee ed autorizzate dalla Consob. Solo scegliendo tra intermediari di questo tipo si può avere la certezza di avere a che fare con soggetti affidabili e trasparenti. Giusto per fare qualche nome è possibile citare colossi del settore come eToro, OBRinvest, IQoption, Plus 500, Avatrade ed XTB.

I broker non sono tutti uguali, quindi l'investitore deve scegliere quello che meglio si adatta alle sue esigenze. Bisogna valutare le caratteristiche della piattaforma di negoziazione, gli strumenti messi a disposizione, i mercati a cui è possibile accedere (per chi non vuole limitarsi alle criptovalute), l'entità del deposito minimo, i costi, le risorse didattiche ed altro ancora. Tramite il trading online, inoltre è possibile investire sia al rialzo che al ribasso.

Bisogna fare un'ulteriore precisazione: le criptovalute al momento non possono essere acquistate in banca. Molte persone scelgono il loro istituto di credito di fiducia per effettuare i loro investimenti: anche se i costi possono essere a volte molto elevati, le banche vengono viste come entità sicure e stabili. Per questo motivo chi vuole investire nel mercato criptovalutario in piena sicurezza non può fare altro che affidarsi ad intermediari regolamentati.