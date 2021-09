Prestiti personali: come e quando richiedere la cessione del quinto per acquistare un'auto

Come acquistare un'auto: prestito finalizzato o prestito personale?

L'acquisto dell'auto è un momento importante nella vita di una persona: si tratta di una spesa rilevante, difficilmente affrontabile in un'unica soluzione. Per questo motivo, il più delle volte si ricorre ad un finanziamento, che permette di gestire più comodamente l'esborso, dilazionandolo nel corso del tempo.

La soluzione utilizzata nella maggior parte dei casi è rappresentata dal prestito finalizzato: la banca o la finanziaria versa il prezzo dell'auto direttamente nelle casse del concessionario, con l'acquirente che poi rimborserà il debito a rate. Ma per acquistare un'auto si può ricorrere pure ai prestiti personali, anche con la formula della cessione del quinto.

I finanziamenti finalizzati sono molto comodi, visto che spesso possono essere sottoscritti direttamente presso il rivenditore, che agisce da intermediario per la finanziaria o per la banca con cui è convenzionato. Va detto però che non lasciano molta libertà all'acquirente, perché il prestito potrà essere utilizzato solo per quella determinata macchina e l'importo sarà esattamente pari al suo prezzo.

I prestiti personali invece danno maggiore libertà, nel senso che i soldi vengono erogati sul conto del richiedente, che poi potrà utilizzarli come meglio crede. Questo significa che può chiedere anche importi superiori al prezzo della vettura, in modo da poter affrontare altre spese. Per questo motivo sono sempre di più le persone che scelgono la cessione del quinto per acquisto auto, una tipologia di finanziamento che prevede che la rata da pagare non sia superiore ad un quinto dello stipendio o della pensione netti.

I requisiti per ottenere la cessione del quinto

Per ottenere un finanziamento finalizzato è necessario presentare una serie di requisiti e di documenti. Bisogna rispettare dei limiti anagrafici, solitamente è necessario avere tra i 18 ed i 75 anni, essere residenti in Italia, avere un reddito dimostrabile e non risultare cattivi pagatori o protestati. Chi non rispecchia tutte queste qualità non riuscirà ad ottenere il finanziamento.

Se non si riesce ad avere il prestito finalizzato si deve rinunciare all'acquisto dell'auto? Non è detto. Una soluzione alternativa è rappresentata dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che è riservata solo ad alcune categorie di persone, ma che offre maggiore flessibilità per quanto riguarda requisiti e piano di rimborso.

La cessione del quinto è riservata ai pensionati, ai dipendenti pubblici ed ai dipendenti che lavorano per aziende private che possiedono i requisiti di finanziabilità. Anche se ha delle caratteristiche particolari, questa formula rientra nella categoria dei prestiti personali: i soldi ottenuti possono essere impiegati in piena libertà dal richiedente, che non deve specificare la finalità (che in questo caso sarebbe l'acquisto di un'auto).

La modalità di rimborso

La principale peculiarità di questo finanziamento è rappresentata dalla modalità di rimborso: le rate infatti vengono pagate dal datore di lavoro, che trattiene l'importo dalla busta paga. Questo metodo dà maggiori certezze all'istituto che eroga il prestito, che quindi può essere concesso anche a protestati e cattivi pagatori.

La presenza dello stipendio e di alcuni requisiti (TFR e anzianità di servizio, ad esempio) sono più che sufficienti per la banca, che non richiede ulteriori garanzie. Va detto però che la legge prevede che chi ottiene il prestito con cessione del quinto debba sottoscrivere un'assicurazione contro il rischio di morte ed il rischio di perdita dell'impiego.

Rate, durata ed importo

L'altra particolarità della cessione del quinto, come si può intuire dal nome, consiste nel fatto che la rata mensile non può essere più alta del 20% (un quinto, appunto) dello stipendio o della pensione netta. Inoltre il tasso è fisso e l'impegno mensile rimane costante nel tempo. Il piano di rimborso può durare fino a 10 anni.

L'importo erogato dipende da diversi fattori: i più importanti sono l'entità dello stipendio/pensione e la durata dell'ammortamento. Il prestito personale con cessione del quinto può essere la soluzione ideale per chi intende acquistare un'auto, ma ha avuto qualche problema creditizio in passato (cattivi pagatori e protestati) e quindi fa fatica ad ottenere un finanziamento finalizzato.