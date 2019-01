"Se fai sesso con me farai carriera in Regione", il ricatto del dirigente

Accusato di atti sessuali e concussione ai danni di 4 dipendenti, uomini

Di: Redazione Sardegna Live

Rinvio a giudizio per Antonio Bonaldo, 62enne di Mirano, in provincia di Venezia, dirigente in servizio nel settore Ricerca e innovazione della Regione Veneto.

L’uomo, già sospeso dal lavoro, è accusato di atti sessuali e tentata concussione ai danni di 4 dipendenti regionali, tutti uomini, con contratto a tempo determinato, a cui prometteva in cambio di prestazioni sessuali un lavoro e avanzamenti di carriera.